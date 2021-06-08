8 июня 2021 | Время чтения 5 мин

На следующей неделе, 16 июня президенты России и США собираются встретиться в Швейцарии. Город и место встречи уточняются: предварительно называлась Женева, которая оказалась не вполне готова к проведению мероприятия такого уровня. И это не самое большое препятствие для движения наших стран навстречу друг другу.

Андрей Сафонов, , 21:34 — REGNUM 20 января нынешнего года президентом США стал Джозеф Робинетт Байден-младший, для всех — Джо Байден. Как и его предшественник, записанный американскими СМИ в капитулянты и чуть ли не в «агенты Кремля», новый резидент Овального кабинета Белого дома в пацифизме также не замечен, во всяком случае, на уровне публичной риторики. Скорее, наоборот (чего стоит его непозволительно неуклюжий диалог в качестве «ведомого» с грубо «подставившим» его американским журналистом по поводу президента России). Но и впечатления «крутого парня» с кольтом в правой руке и «ядерной кнопкой» — в левой, в отличие от Дональда Трампа, произвести не пытается. Что, с учётом жалкого остатка «меню» отношений наших стран времён Горбачева и Ельцина, не может не вселять надежду на наступление очередной неядерной (что снова уже важно) зимы. Для упрощения восприятия допустим, что президент США не зависит от воли официально не уполномоченных на принятие ключевых решений истинных хозяев той страны, никогда не покидающих «тени». И которых предшественник Джо Байдена своими «танцами в посудных лавках» по всё более горячим точкам мира изрядно утомил. Что не делает ни их, ни нынешнего президента США «голубями мира», но даёт надежду на прелюдию делового разговора. Пусть пока и по разные стороны прицела. Но всё к лучшему: ведь движение навстречу друг другу — это совсем не обязательно атака. Которой что «у них», что у нас многие по проникшей в ДНК привычке всё-таки ждут.

«Возможно ли прямое силовое столкновения России с США, исходя из происходящего по периферии наших границ?» По данным опроса, проведенного Евгением Сатановским, % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Ярким примером чему являются данные опроса радиослушателей на тему возможности прямого силового столкновения России с США, исходя из происходящего по периферии наших границ. Опрос провёл Сатановский Евгений Янович — российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока (в Telegram известен как автор канала «Армагеддоныч»).

«Возможно ли прямое силовое столкновения России с США, исходя из происходящего по периферии наших границ?» По данным опроса, проведенного Евгением Сатановским, % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

С его слов, выборка оказалась чрезвычайно большая (количество респондентов автор опроса, правда, не привёл), так как народ тема заинтересовала до крайности. Итог показателен. 33% считает, что вероятно, и мы к нему идём, 24% — что его не будет, и нечего разжигать страсти, 43% — что оно неизбежно. То есть три четверти пессимистов на четверть оптимистов, что совсем не внушает никакого оптимизма.

24 марта текущего года опубликованы результаты исследования, проведенного «Левада-Центром» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) среди жителей России и аналогичного, проведенного Chicago Council on Global Affairs среди жителей США.

«Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?», по данным исследования «Левада-Центра» (НКО, выполняющая функции иностранного агента), % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

По полученным «Левада-Центром» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) данным, в феврале 2021 года 40% россиян положительно относились к США, отрицательно — 43%. Минимальное (35%) положительное отношение было отмечено в ноябре 2019 года.

При этом почти половина россиян (46%) считают, что США стали пользоваться меньшим уважением в мире за последние 10 лет. Среди американцев эта доля ещё выше — 67%. 9% россиян считают, что уважение выросло, среди американцев такого же мнения придерживаются 12%. 33% россиян считают, что уважение остаётся на прежнем уровне, среди американцев такого же мнения придерживаются 19%.

Уважение США в мире Levada.ru

В своей колонке для VTimes (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом) Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра» (НКО, выполняющая функции иностранного агента), сообщает мнение, что отношение к США — ключевой элемент гражданской идентичности и политической ориентации россиян. Примечательно, что и VTimes (иностранное СМИ, признанное иностранным агентом), и «Левада-центр» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) выполняют функции иностранного агента, и признаны таковыми официально.

«Как, по вашему мнению, должны развиваться отношения России и США, чтобы они соответствовали интересам России?», по данным «Левада-Центра» (НКО, выполняющая функции иностранного агента) Андрей Сафонов © ИА REGNUM

«23% всех опрошенных, а среди руководящих работников и все 30%, думают, что в ближайшее время наши отношения продолжат ухудшаться — пишет социолог Алексей Левинсон, — Им противостоят 18%, ожидающих улучшения отношений. Прочие, т. е. половина всего населения, ожидают сохранения отношений на нынешнем уровне напряженной прохладности или прохладной напряженности».

Это «народный прогноз». Он в значительной мере зависит от того, как люди прочитывают в сообщениях СМИ волю верхов, он в какой-то мере выражает их собственные надежды или ориентации.

По данным же опроса «Россия — США: что дальше?», проведенного ИА REGNUM c 1 по 11 июня 2019 года, в котором приняло участие 26 398 человек, возможность взаимовыгодных договоренностей с США в той или иной степени отрицали в сумме 52,4%, в то время как за достижение компромисса выступало почти 40% опрошенных.

«Возможность взаимовыгодных договоренностей с США – иллюзорна или реальна?», по данным опроса ИА REGNUM, % Андрей Сафонов © ИА REGNUM

Примечательно, что на обоих полюсах выделяются примерно равные группы, из которых одна не понимает, как можно договариваться без доверия (32,7%), а вторая тоже не считает партнера по диалогу достойным доверия: поэтому договоренность с ним хоть и нужна, но осторожность терять не следует (34,8%). При 8% колеблющихся нельзя сказать, что «окно возможностей» для диалога между США и РФ заколочено совсем уже наглухо.

То есть надежда на подвижки в позитивном направлении всё-таки остаётся.

Как два года назад показал анализ распределения однонаправленных ответов в зависимости от возраста опрошенных, уверенность наших респондентов в договороспособности США была обратно пропорциональна их возрасту, с тем же «водоразделом» между поколениями, проходящим по 1989 году рождения. Примечательно, что на молодежь от 1990 года рождения и моложе как раз и делают ставку окормляемые Госдепом и прочими американскими спецслужбами и фондами, пытаясь с головой погрузить юных россиян в зловонный поток пересыхающего глобально-либерального «Стикса».