Москва, , 19:23 — REGNUM Совместное российско-белорусско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2021» будет организовано на базе Новороссийского соединения ВДВ в Краснодарском крае, сообщает 8 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме российских военных в манёврах примут участие 100 военнослужащих спецбригады ВС Сербии и 350 солдат и офицеров Витебского воздушно-десантного соединения сил спецопераций вооруженных сил Белоруссии.

«Всего в совместном учении примут участие около 100 военнослужащих специальной бригады вооруженных сил Сербии, 350 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники», — указано в сообщении российского военного ведомства.

Вооруженные силы России будут представлены более чем 500 солдатами и офицерами Кубанского казачьего полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ.

Учения «Славянское братство — 2021» будут проводиться с 8 по 19 июня.

«Активная фаза совместного учения пройдет на полигоне «Раевский» под Новороссийском в период с 16 по 18 июня текущего года», — уточняет Минобороны РФ.

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