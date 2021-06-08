Киев, , 19:30 — REGNUM Между лидерами Украины и США вечером 7 июня состоялся «содержательный разговор», который позволил им детально скоординировать позиции накануне важных мероприятий, заявил прессе сегодня, 8 июня, глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник считает, что телефонный разговор Зеленского и Байдена свидетельствует о близких и партнерских отношениях между Украиной и США. Более того, подчеркнул Ермак, Зеленский обеспечил своего собеседника «качественной экспертизой»

«Проведение именно такого максимально конкретного и доверительного разговора накануне большого европейского турне президента США, включающего саммит НАТО и двусторонний саммит США — РФ, указывает на то, что Украина и президент Владимир Зеленский обеспечивают наших партнеров качественной экспертизой в отношении современных вызовов и рисков для безопасности в регионе», — сказал глава офиса президента.

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский заявил, что это был «прекрасный разговор» с президентом Байденом — чёткий, предметный и по сути.

«Я очень доволен итогами беседы и перспективами дальнейшего доверительного личного общения. Джо Байден буквально заверил меня в полной и безусловной поддержке Украины», — отметил он в комментарии украинским СМИ.

Среди прочего, собеседники обсудили возможный визит Зеленского в Белый дом этим летом.