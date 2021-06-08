Киев, , 19:08 — REGNUM Минфин Украины привлек в госбюджет 19,1 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), состоявшемся сегодня, 8 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство отдельно подчеркивает, что рекордный доход от продажи ОВГЗ на одном аукционе в этом году.

Инвесторам предложили 6 выпусков ценных бумаг в гривне, со сроком обращения от 6 месяцев до 5 лет, средневзвешенная доходность которых составила от 8,99% до 12,52%. Кроме того, был предложен один выпуск в долларах США — средневзвешенная ставка доходности по однолетним ОВГЗ составила 3,70%.

ИА REGNUM напоминает, что на предыдущем аукционе 1 июня в госбюджет Украины привлекли 15,86 млрд грн. В общей структуре держателей ОВГЗ доля более 50% принадлежит украинским банкам. Согласно официальной информации, в 2020 году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн.