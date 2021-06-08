Каспийск, Дагестан, , 19:06 — REGNUM Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в ходе своей рабочей поездки в Южный военный округ посетил завод «Дагдизель», выполняющий важную часть государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Об этом 8 июня сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В рамках ГОЗ завод «Дагдизель» разрабатывает и выпускает морское подводное оружие для ВМФ, а также промышленные и судовые дизельные двигатели, дизель-электростанции морского и сухопутного назначения.

Гендиректор предприятия Владимир Дудчак доложил о перспективных планах реорганизации производственных мощностей, показал цеха завода и готовые изделия.

При этом глава Минобороны порекомендовал руководству «Дагдизеля» активнее принимать на работу жён военнослужащих.

«Мы серьезные финансовые средства вкладываем в работу вашего предприятия — более 3 млрд рублей. Поэтому просим вас и руководство республики обратить внимание на вопрос трудоустройства жен наших военнослужащих», — сказал Сергей Шойгу.

Завод «Дагдизель» является одним из старейших дизелестроительных и торпедостроительных предприятий России. На сегодняшний день завод входит в состав АО «Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор», а также в Корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

Читайте ранее в этом сюжете: Новая база Каспийской флотилии рассчитана на более чем 50 кораблей