Екатеринбург, , 19:08 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) заставят горожан платить за вывоз мусора на 3,4% больше, сообщили журналистам представители регионального оператора «Рифей».

Жильцы многоквартирных домов станут платить 125,71 рублей за кубометр с одного человека (ранее — 121,71 рубля), частных домов — 141,33 рубля (ранее — 136,73 рублей).

«Тариф индексируется раз в год, с 1 июля», — заявил исполнительный директор компании Фёдор Потапов агентству «Все новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге выбрали подрядчика на рекультивацию мусорного полигона на Широкой речке.

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