8 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 21:35 — REGNUM Внезапная проверка министром обороны России Сергеем Шойгу одного из московских военкоматов, где он посетовал на отсутствие компьютеров для связи, вызвала бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Шойгу Минобороны России

»Я думаю, после такого неожиданного визита можно построить еще одно отделение военкомата. Из кирпичей, которые произвели сотрудники военкомата», — шутит Влада С.

Многие пользователи позитивно отнеслись к тому, что Шойгу провёл внезапную проверку. Люди убеждены, что сотрудники сами виноваты, что не занялись вопросом оснащения военкомата компьютером.

«По делу сказал. И хорошо, что проверки ведутся. Хоть реальные проблемы обнаруживаются. Смущает, что сами сотрудники никак не придают этому значения, раз уже 3 года такая ситуация. По закупкам уж могли бы оформить компьютер в военкомат. Я тоже работаю в государственном учреждении. Это всё не сложно делается», — написала Диана З.

Некоторые комментаторы уверены, что сами сотрудники не могут отвечать за то, будет ли у них компьютер или нет. Это ответственность руководства, которое само должно быть занято вопросами оснащения своих структур.

«Нафига он ругает сотрудников военкомата? Они из дома должны эти компьютеры принести? Или купить на свои деньги? Шойгу 9 лет уже министр обороны, у самого себя надо спросить, почему в военкомате нет компьютеров», — считает Александр Б.

Проверка министром обороны России Сергеем Шойгу одного из московских военкоматов Скриншот видео телеканала «Звезда»

Часть людей отметили, что проблема этого московского военкомата выглядит не столь серьёзной, нежели то, с чем приходится сталкиваться людям на окраинах и за пределами Москвы.

«Я бы предложил министру обороны посетить Люберецкий военкомат. Здание не ремонтировалось со времён СССР, сотрудники в высшей степени некомпетентны. Я, чтобы получить повестку, сам ходил в военкомат три раза. Чтобы пройти медкомиссию со всеми анализами на руках, я ходил ещё 5−7 раз, а на призывную комиссию так и не попал в итоге. И зачем мне тогда повестку выдавали?» — задаётся вопросом Игорь Т.

Ряд комментаторов указали на то, что работа в военкомате не выглядит для большинства людей слишком уж перспективной, а зарплаты там вызывают только вопросы.

«Это в Москве есть военкоматы. У нас был военкомат, его сократили. Теперь надо ездить встать на учёт за 30 км. Военкоматами рулят в основном женщины за мизерную зарплату. Насчёт компьютеров это вопрос не к военкому, а к Министерству обороны. Откуда деньги у военкомата?» — пишет пользователь под псевдонимом Vpoz.

Нашлись и те, кто напомнил, что ещё недавно российская армия находилась на грани развала. Теперь же, может быть, не идеально, но дело движется к восстановлению всей армейской структуры в Российской Федерации.

«Все уже забыли, какая армия и вооружение было. Шойгу навёл порядок. Хотя те, кто критикуют, скорее всего, живут либо на Украине, либо в Прибалтике или в Польше. На зарплате у Госдепа. Своё мнение они не напишут, только по методичке», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Проверка министром обороны России Сергеем Шойгу одного из московских военкоматов Скриншот видео телеканала «Звезда»

Напомним, 8 июня министр обороны России Сергей Шойгу устроил внезапную проверку одного из московских военкоматов, где посетовал на отсутствие компьютера для связи.