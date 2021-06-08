Вашингтон, , 19:00 — REGNUM Американская актриса Кортни Кокс вместе с британскими исполнителями Эдом Шираном и Элтоном Джоном повторила песню из сериала «Друзья». Ролик с их вариантом исполнения песни Tony Danza («Тони Данца») опубликован в Instagram-аккаунте Кокс.

«Лиза Кудроу, это для тебя», — произносит в начале видео Эд Ширан. «Один из величайших моментов в моей жизни», — подписала ролик Кортни Кокс.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из эпизодов сериала «Друзья» героиня Фиби Буффе (её играет Лиза Кудроу) неправильно исполняла песню «Tiny Dancer» Элтона Джона. Она думала, что в композиции речь идёт об актёре и боксёре Тони Данца (Tony Danza), поэтому она исполняла её как «Tony Danza».

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