Ростов, Ярославская область, , 18:49 — REGNUM Член Общественной палаты Ярославской области, доктор исторических наук Юрий Иерусалимский поддержал идею возвращения Ростову исторического названия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Праздник в Ростове Yarduma.ru

Как ранее сообщалоИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова заявила, что намерена добиваться возвращения Ростову исторически заслуженного имени — Ростов Великий. Идею поддержали в историческом сообществе. Так считает член Общественной палаты Ярославской области, доктор исторических наук Юрий Иерусалимский.

«В целом хотелось бы поддержать эту идею. Она не новая, и несколько раз вопрос стоял на повестке дня. Ростов один из немногих исторических городов России, который упомянут в древнейшем летописном своде страны — «Повести временных лет». Под 862 годом Ростов называется в перечне городов, подчинившихся князю Рюрику. Князем Ростова был известный во всей Европе Ярослав Мудрый. А впервые приставку «Великий» он получил в 1151 году в сообщении Ипатьевской летописи. Позже город был центром самостоятельного Ростовского княжества, одного из самых мощных на Руси перед монголо-татарским нашествием. По времени образования в древнерусском государстве Ростовская епархия Русской Православной церкви является второй после Киевской, а следовательно, древнейшей на территории современной Российской Федерации. Город, несомненно, был и остается центром русской культуры», — рассказал профессор, заведующий кафедрой отечественной средневековой и новой истории Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Юрий Иерусалимский.

Юрий Иерусалимский

Предложение ярославского депутата обсуждают и в самом городе. Причем некоторые местные жители были уверены, что приставка «Великий» и так есть в официальном названии райцентра Ярославской области.

«Ростов Великий во всех смыслах! У нас таких городов не на каждом шагу, жаль, что даже на государственном уровне до конца видать не понимают, какое сокровище историческое находится недалеко от столицы, соответственно и денежек можно было потратить на сохранение исторического облика чуть больше», — предлагает Сергей Салтыков.

«Так он и так великий, или нет? Когда билеты покупаю онлайн, пишет Великий», — спрашивает Владимир Виноградов.

«Поддерживаю! Ростов должен иметь статус «Великий». Конечно, воду, дороги и прочие вопросы надо решать, но историческую мощь города нужно видеть даже в его названии», — говорит Петр Попов.

«Очень хорошая мысль. Вслед за названием должны быть и реальные дела, пусть вместе с названием Великий улучшится и положение дел в городе», — добавляет Андрей Соловьёв.

Пока идея «Снова сделать Ростов Великим» в реальность не воплотилась, и часть населения города уверена, что проект забудется по окончании избирательной компании в Госдуму.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский депутат предложила переименовать Ростов