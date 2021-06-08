Ярославский историк обосновал идею переименования Ростова
Ростов, Ярославская область, 8 июня, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Член Общественной палаты Ярославской области, доктор исторических наук Юрий Иерусалимский поддержал идею возвращения Ростову исторического названия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как ранее сообщалоИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Лариса Ушакова заявила, что намерена добиваться возвращения Ростову исторически заслуженного имени — Ростов Великий. Идею поддержали в историческом сообществе. Так считает член Общественной палаты Ярославской области, доктор исторических наук Юрий Иерусалимский.
«В целом хотелось бы поддержать эту идею. Она не новая, и несколько раз вопрос стоял на повестке дня. Ростов один из немногих исторических городов России, который упомянут в древнейшем летописном своде страны — «Повести временных лет». Под 862 годом Ростов называется в перечне городов, подчинившихся князю Рюрику. Князем Ростова был известный во всей Европе Ярослав Мудрый. А впервые приставку «Великий» он получил в 1151 году в сообщении Ипатьевской летописи. Позже город был центром самостоятельного Ростовского княжества, одного из самых мощных на Руси перед монголо-татарским нашествием. По времени образования в древнерусском государстве Ростовская епархия Русской Православной церкви является второй после Киевской, а следовательно, древнейшей на территории современной Российской Федерации. Город, несомненно, был и остается центром русской культуры», — рассказал профессор, заведующий кафедрой отечественной средневековой и новой истории Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Юрий Иерусалимский.
Предложение ярославского депутата обсуждают и в самом городе. Причем некоторые местные жители были уверены, что приставка «Великий» и так есть в официальном названии райцентра Ярославской области.
«Ростов Великий во всех смыслах! У нас таких городов не на каждом шагу, жаль, что даже на государственном уровне до конца видать не понимают, какое сокровище историческое находится недалеко от столицы, соответственно и денежек можно было потратить на сохранение исторического облика чуть больше», — предлагает Сергей Салтыков.
«Так он и так великий, или нет? Когда билеты покупаю онлайн, пишет Великий», — спрашивает Владимир Виноградов.
«Поддерживаю! Ростов должен иметь статус «Великий». Конечно, воду, дороги и прочие вопросы надо решать, но историческую мощь города нужно видеть даже в его названии», — говорит Петр Попов.
«Очень хорошая мысль. Вслед за названием должны быть и реальные дела, пусть вместе с названием Великий улучшится и положение дел в городе», — добавляет Андрей Соловьёв.
Пока идея «Снова сделать Ростов Великим» в реальность не воплотилась, и часть населения города уверена, что проект забудется по окончании избирательной компании в Госдуму.