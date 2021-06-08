Афины , , 18:54 — REGNUM Греция зарегистрировала 1339 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила вечером 8 июня Национальная организация общественного здравоохранения (EODY).

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Греция подтвердила 411 534 случая заражения с начала пандемии.

Кроме того, за последние 24 часа было зарегистрировано 30 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 12 331 человека. Средний возраст новых зараженных составляет 44 года, в то время как средний возраст умерших — 78 лет.

В общей сложности 381 пациент находится на аппаратах искусственной вентиляции легких, средний возраст пациентов на ИВЛ составляет 67 лет, и 87,7% из них имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет или старше.

За сутки госпитализированы 127 ковид-пациентов.