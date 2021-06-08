Москва, , 18:40 — REGNUM На счета 44 из 75 НКО-иноагентов от иностранных источников получено порядка 994 млн рубле в 2020 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 июня, об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства из-за рубежа во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Объем перечислений в 2020 г. увеличился примерно на 20% по сравнению с 2019 г. Наибольшие суммы для НКО-иноагентов перечислялись от иностранных плательщиков из Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Германии, отметил парламентарий.

В 2020 г. в реестр НКО-иноагентов включены 10 организаций, добавил он. Источниками финансирования являлись структуры из США, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Бельгии, Словакии, Эстонии.

Госдума на заседании 9 июня намерена принять в третьем чтении законопроект, ужесточающий контроль за финансированием НКО в России.

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