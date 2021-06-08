Липецк, , 18:34 — REGNUM В Липецкой области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне «Центральная». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории зоны «Центральная», АО «ЭкоПром-Липецк», обязан ежегодно предоставлять в Управление экологии и природных ресурсов области банковскую гарантию выполнения принятых на себя обязательств. Акционерное общество заключило с посредником агентский договор по осуществлению поиска кредитных организаций, готовых предоставить такую гарантию.

28 мая 2020 года в адрес оператора поступила банковская гарантия, якобы выданная АО «Нокссбанк». АО «ЭкоПром-Липецк» перечислило посреднику для погашения комиссии банка 2 млн 400 тыс. рублей и ещё 600 тысяч рублей в качестве оплаты за оказанную услугу. Однако после прокурорской проверки выяснилось, что банк гарантии на самом деле не выдавал.

Прокуратура направила в орган предварительного расследования мотивированное постановление для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, и дело было возбуждено.