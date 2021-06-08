Санкт-Петербург, , 19:00 — REGNUM Российский рэпер Soda Luv в интервью с блогером Эльдаром Джараховым признался, что снимает интимные ролики с девушками ради шантажа. На это обратила внимание журналистка Ксения Собчак в своём телеграм-канале «Кровавая барыня».

Интервью с Soda Luv вышло еще в мае 2021 года, однако, общественность заговорила о его противозаконных действиях только сейчас. Пользователи Сети требуют «отменить» рэпера.

«Снимать и выкладывать видео без согласия девушек нельзя, это преступление», — напоминает пользователь YouTube Варвара Ахламенок.

«Культура отмены? Алло? А можно Soda Luv к телефону?», — написал пользователь с ником «лев очек» в своём Twitter-аккаунте.

«Он отвратителен. Без мата и слов паразитов двух слов связать не может. Высказывания по поводу женщин отвратительны», — считает пользователь YouTube Дарья Маг.

«Никого не смущает, что он буквально признался в уголовных преступлениях?» — спрашивает пользователь YouTube Rael Kim.

ИА REGNUM напоминает, что Soda Luv (настоящее имя — Владислав Терентюк) — российский рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга. В 2020 году был высоко оценён рэпером Моргенштерном.

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