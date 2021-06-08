Ярославль, , 18:34 — REGNUM 8 июня вновь открылся для посетителей филиал Ярославского художественного музея «Дом на Новинской» в Тутаеве (бывший Романово-Борисоглебск). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие музея «Дом на Новинской»

Экспозиция «Романово-Борисоглебский городской общественный банк» воссоздает образ действительно располагавшегося в этом здании провинциального банка, открытого в 1914 году. Интерьеры залов, встроенные сейфы, разнообразные элементы и детали архитектуры создают необходимый исторический антураж. Экспозиция состоит из нескольких залов: приемная, кассовая зона, операционный зал, закладная комната, кабинет директора банка. Достоверно восстановить атмосферу Романово-Борисоглебского городского общественного банка помогла исследовательская работа специалистов музея с документами архива Ярославской области. В настоящее время для новой экспозиции музея создается аудиоспектакль, автор текста которого — известный российский писатель Татьяна Устинова.

Экспозиция музея «Дом на Новинской»

Филиал Ярославского художественного музея в Тутаеве был закрыт девять лет назад в связи с аварийным состоянием здания. Для реставрации исторического особняка был выполнен комплекс работ по проектированию и проведению историко-культурной экспертизы, ремонту, замене инженерных коммуникаций с установкой автономной газовой котельной, устройству стропильной системы и новой кровли, восстановлению фасада и интерьеров. В залах воссозданы перегородки, отреставрированы исторические двери и мебель, сформирована современная зона приема посетителей.

Ремонтно-реставрационные работы проведены на средства федерального, областного бюджетов, внебюджетные средства музея, а также благодаря финансовой поддержке ПАО «Славнефть-ЯНОС».

"Мы рады быть причастными к позитивным изменениям в жизни Ярославской области, — отметил на открытии музея генеральный директор ПАО «Славнефть-ЯНОС» Николай Карпов. — За последние три года при поддержке наших акционеров мы увеличили социальные инвестиции и реализуем сегодня обширную благотворительную программу, оказывая помощь учреждениям здравоохранения, образования и культуры. Благодарю всех, кто сохраняет наше культурное наследие, возрождает исторический облик старинных городов и сел, восстанавливает связь веков и поколений».

.Открытие музея «Дом на Новинской»

Дом на Новинской был создан специально для банка известным архитектором А.А. Милковым, уроженцем Ярославля, прославившимся авторством известных зданий в Москве в стиле модерн (в том числе, совместно с архитектором Э.С. Юдицким, им был построен доходный дом И.Д. Пигита на Большой Садовой, ставший знаменитым благодаря роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»).