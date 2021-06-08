Москва, , 18:20 — REGNUM Более 50 боевых кораблей и судов обеспечения сможет принимать пункт базирования «Каспий» после завершения его строительства, доложил 8 июня министру обороны России Сергею Шойгу начальник отдела строительства объектов Военно-Морского Флота Александр Овчаренко.

Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

«Ёмкость пункта базирования предусматривает обеспечение 54 кораблей и судов», — доложил Александр Овчаренко министру обороны РФ.

По его словам, к концу 2021 года общая протяжённость причалов базы перевалит за 1200 метров, а в конце 2022 года составит 2680 метров.

На данный момент, пояснил Овчаренко, построены северный и южный молы, образующие защищённую акваторию базы.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Южный военный округ глава российского военного ведомства проинспектировал новый пункт базирования надводных кораблей в Каспийске.

Как сообщало ИА REGNUM, основными пунктами базирования Каспийской флотилии станут дагестанские города Каспийск и Махачкала.

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