Варшава, , 18:19 — REGNUM 8 июня в Познане (Польша) на стадионе «ИНЕА» состоится товарищеский матч между национальными сборными Польши и Исландии по футболу. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Польша: Щенсный, Давидович, Кендзера, Глик, Крыховяк, Зелинский, Сверчок, Пухач, Модер, Франковский, Левандовски.

Исландия: Рунарссон, Сампстед, Тораринссон, Херманнссон, Бьярнасон, Бальдурссон, Бьярнасон, Гюдмюндссон, Андерсон, Гуннарссон, Бедварссон.

На матч назначена венгерская бригада арбитров во главе с Берке Балажем. Ассистенты главного арбитра — Венцель Тот и Балаж Бузас.

Последний матч этих команд проходил 13 ноября 2015 года и завершился уверенной победой сборной Польши со счетом 4:2. В составе хозяев забитыми мячами отметились Камиль Гросицкий (52'), Бартош Капустка (66') и Роберт Левандовски (76', 78'). Два гола сборной Исландии забили Гильфи Сигурдссон (4', пенальти) и Альфред Финнбогасон (69').