Киев, , 18:23 — REGNUM Верховный суд Украины отказался признавать незаконной ликвидацию т.н. «Киевского патриархата» — до 2018 года главной религиозной организации раскольников на Украине.

О соответствующем решении суда сегодня, 8 июня, через социальные сети и в телеэфирах сообщили сразу несколько деятелей, имеющих отношение к организации «Православная церковь Украины» (ПЦУ).

Ранее это разбирательство инициировал бывший глава Киевского патриархата Филарет. В комментариях отмечается, что суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках Филарета обжаловать решение от 15 декабря 2018 года о ликвидации КП и вхождении всех ее приходов в ПЦУ. Верховный суд определил, что решение не может быть обжаловано в любом светском суде — «ведь это было бы нарушением нормы о разделении церкви и государства».

ИА REGNUM напоминает, что Филарет был одним из вдохновителей создания ПЦУ, но обиделся на организацию после того, как его не выбрали новым лидером. Филарет пытался через суды восстановить Киевский патриархат. Глава раскольников заявил, что при создании ПЦУ Константинопольский патриарх требовал ликвидации КП, и он сначала пошёл на это «незаконное решение», но потом попытался отозвать подписи.