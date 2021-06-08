Тюмень, , 18:11 — REGNUM В Тюмени 8 июня в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Парфёнова обнаружен труп 52-летнего мужчины. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Полицию вызвали соседи, которые не могли терпеть смрадный запах в подъезде. Четыре дня тому назад сосед вернулся из деревни один, без жены. На звонки супруги он не отвечал. Известно, что умерший жаловался на боли в области сердца.

«Погибший мужчина 1968 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено», — сообщили изданию в СУ СКР по Тюменской области.