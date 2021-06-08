Киев, , 18:10 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил местным властям создать в стране более 1,5 тыс. новых парков.

Об этом он сказал 8 июня на конференции в Днепропетровске, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я хочу предложить каждому участнику нашего конгресса совместную цель — 1551 новый парк. То есть, один новый парк в каждой громаде», — сказал Зеленский.

Президент решил «добавить юмора» в свое выступление и призвал местные власти «сажать вместе»:

«Должна быть совместная финансовая модель — государство, город, область… Я считаю, что это будет справедливо и более качественно, больше денег — больше парков».

Напомним, что буквально накануне Зеленский заявил, что за ближайшие три года на Украине будет посажен 1 млрд новых деревьев. Президент подписал указ о начале соответствующей программы озеленения. СМИ подсчитали, что для выполнения этого указа Зеленского на Украине должна высаживать чуть более 913 тыс. деревьев абсолютно каждый день в течение трех лет, даже в осенне-зимний период.