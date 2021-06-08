Москва, , 18:03 — REGNUM Выработать позицию России по возможному запрету применения некоторых форм искусственного интеллекта — это важная задача, заявил 8 июня на профильном совещании заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев «Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, имея в виду возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничение его использования в отдельных сферах и введение внешнего контроля за разработкой в этой области».

Отметив, что перегибать палку не стоит, заместитель главы СБ РФ добавил, что важно не запретить нужного — такого, «что в конечном счёте станет исключительно важным для человеческого развития».

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