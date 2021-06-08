Москва, , 18:00 — REGNUM Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился расширить спортивную часть учебно-тренировочной базы 137-го отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, сообщает 8 июня пресс-служба Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства в ходе поездки в Южный военный округ посетил учебно-тренировочную базу 137-го отряда борьбы с подводными диверсиями.

Шойгу ознакомился с условиями подготовки спецназовцев в барокамерах и глубоководном бассейне.

При этом он порекомендовал больше внимания уделять индивидуальным особенностям обучаемых специалистов.

«У каждого индивидуальные свои характеристики, свое здоровье. Необходимо учитывать все. Это же спецназ. Это штучная работа», — заметил Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны поручил расширить спортивные залы учебно-тренировочной базы 137-го отряда.

Уточняется, что 137-й отряд борьбы с подводными диверсионными силами и средствами был сформирован в 2002 году. На сегодняшний день подразделение полностью укомплектовано военнослужащими-контрактниками.

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