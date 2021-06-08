Ростов, Ярославская область, 8 июня, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В Ярославской области в аварии, случившейся из-за куриных потрохов, пострадали два человека. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное управление ГИБДД.

Yarnews.net Место ДТП

Авария произошла вечером 7 июня. Водитель мотоцикла не справился с управлением и упал с байка.

«7 июня в 21.10 в Ростовском районе водитель, управляя мотоциклом «Honda», двигаясь по направлению в Ярославль по федеральной дороге «Холмогоры» не справился с управлением и совершил опрокидывание на проезжую часть. В результате ДТП водитель, мужчина 1966 года рождения и пассажир женщина 1977 года рождения госпитализированы», — сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по ярославской области

Пассажирка проходит лечение в больнице скорой медпомощи в Ярославле. Известно, что пострадавшая потеряла руку. В региональном департаменте здравоохранения и фармации уточнили нынешнее состояние женщины.

«Пациентка доставлена в больницу имени Соловьева в тяжёлом состоянии. В настоящий момент находится в реанимации больницы. Врачи борются за ее жизнь, предпринимая весь комплекс реанимационных действий», — пояснили в региональном депздраве.

Между тем, в ГИБДД ведут проверку не только по факту ДТП. Очевидцы утверждают, что аварии способствовало наличие на проезжей части куриных потрохов. Некоторые автолюбители видели, как отходы высыпались из грузового автомобиля.

«Еду из Москвы, вся дорога, начиная с окружной Переславля, до Ярославля усыпана тухлыми куриными потрохами и курицами. Вонь, пипец!» — написал в социальных сетях один из очевидцев.

Сейчас трассу уже очистили от отходов. В ГИБДД также намерены установить виновников загрязнения дороги.