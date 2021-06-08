Москва, , 18:59 — REGNUM Российский блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) представил обзор на киноленту «Зоя», посвящённую истории подвига разведчицы Зои Космодемьянской. Ролик доступен на его YouTube-канале с 8 июня.

За первый час видео посмотрели более 300 тыс. человек. А 54 тыс. из них поставили ролику отметку «нравится».

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Зоя» вышел на экраны в январе 2021 года. Режиссёрами киноленты выступили Леонид Пляскин и Максим Бриус.

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