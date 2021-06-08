Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге приступили к реализации проекта строительства скоростного трамвая, который соединит Пушкин и Купчино. Об этом в эфире «Открытой студии» на телеканале «78» заявил вице-губернатор Максим Соколов.

По его словам, скоростной трамвай пойдёет от Купчино через Шушары до Пушкина.

«Лёгкий трамвай как раз пойдёт дальше в район Славянки и как раз в последующем может обеспечить территорию развивающегося кампуса петербургского университета», — рассказал чиновник.

Что касается сроков, то в район Шушар трамвай в Смольном планируют запустить к 2024 году.

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