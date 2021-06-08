Киев, , 17:52 — REGNUM Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру Герхарда Бьоша на должность председателя правления крупнейшего госбанка страны — ПриватБанка.

Об этом 8 июня сообщила пресс-служба регулятора, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении отмечается, что кандидатуру Бьоша согласовали на пять лет по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного регулятором.

В свою очередь, в ПриватБанке отметили, что конкурс на должность председателя правления был «жёстким» и отвечал всем законодательным, нормативным требованиям.

Напомним, что в апреле глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Украина готовится к постепенному снижению доли государства в банковской системе, в частности, путем продажи «ПриватБанка». Шевченко считает, что это финансовое учреждение, которому в настоящий момент принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует «самых престижных международных инвесторов». По итогам первого квартала 2021 года банк получил 2,4 млрд грн прибыли, что почти в 4 раза меньше прошлогодних показателей.