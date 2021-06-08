Тирана, , 17:50 — REGNUM Statkraft, крупнейший в Европе производитель возобновляемой энергии, в сотрудничестве с норвежским поставщиком Ocean Sun запустил коммерческую эксплуатацию первого блока своего плавучего солнечного проекта в Албании.

Плавучая станция расположена на водохранилище Баня в Албании, где Statcraft эксплуатирует свою 72-мегаваттную гидроэлектростанцию. После успешного завершения первого плавучего солнечного блока и подключения к сети электростанция теперь производит энергию из возобновляемых источников и подает энергию в национальную электросеть Албании.

Плавающая солнечная энергия включает установку солнечных панелей на плавучих сооружениях на воде, таких как озеро, фьорд или океан, или на гидроэлектростанции. Каждый блок состоит из плавающего кольца и тонкой мембраны. Технология была разработана Ocean Sun, и, хотя мембрана имеет толщину всего несколько миллиметров, она легко выдерживает вес солнечных панелей и персонала, выполняющего работы по установке или обслуживанию.

Ожидается, что вторая фаза проекта будет продолжена во второй половине 2021 года с установкой трех дополнительных плавучих энергоблоков с общей дополнительной мощностью 1,5 МВт.