Москва, , 17:49 — REGNUM Социальная служба Москвы постоянно ищет новые форматы, сообщил 8 июня мэр Москвы Сергей Собянин.

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Собянин поздравил с профессиональным праздником социальных работников, поблагодарив за заботу о горожанах.

«Социальная служба Москвы постоянно ищет новые форматы. Занимается не только адресной бытовой помощью, но и организацией досуга», — написал мэр на странице в Twitter.

Он напомнил, что многие активные занятия пожилых горожан вернулись в офлайн после периода ограничений. В клубах «Мой социальный центр» они занимаются хобби — рисуют, танцуют, работают в столярной мастерской и играют в шахматы, а также устраивают праздники в тёплой компании.