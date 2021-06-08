Красногорск, , 19:02 — REGNUM Фонд капитального ремонта Подмосковья возобновил очный прием граждан. Об этом 8 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Прием граждан осуществляется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.45, по адресу: Москва, улица Кулакова, дом 20, корпус 1. Пятница является не приемным днем. Также посетители должно соблюдать масочный режим. На входе у граждан будут измерять температуру.

«Для нас крайне важно обеспечить максимально комфортное пребывание граждан в Фонде и соблюсти безопасную работу всех сотрудников организации», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

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