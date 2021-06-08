Подгорица, , 17:46 — REGNUM По данным Международного валютного фонда (МВФ), госдолг Черногории составляет 95% ВВП в апреле, что ставит ее на первое место с точки зрения государственного долга по отношению к ВВП.

По данным правительства Черногории, общий государственный долг на 31 декабря 2020 года составил 4,409 млрд евро, или 105,15 процента от предварительного ВВП.

Самой большой задолженностью в мире в апреле 2021 была Япония с долгом в 257% от валового внутреннего продукта. За ними следуют Судан (212%), Греция (210%), Эритрея (176%) и Суринам (157%).

Черногория с ее 95% находится в группе с Доминиканской Республикой (96%), Ямайкой (97%) и Египтом (93%).