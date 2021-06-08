8 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Одна из центральных газет Японии «Майнити симбун» комментирует выход России из Договора по открытому небу (ДОН) в ответ на аннулирование этого соглашения Соединенными Штатами Америки.

Анатолий Кошкин, , 18:37 — REGNUM Одна из центральных газет Японии «Майнити симбун» комментирует выход России из Договора по открытому небу (ДОН) в ответ на аннулирование этого соглашения Соединенными Штатами Америки. Казалось бы, какое отношение имеет это решение Москвы к, честно говоря, всем порядком надоевшему выклянчиванию японцами наших Курил? Ан нет, в Стране восходящего солнца любое событие в России рассматривается через «территориальную призму».

Территориториальные претензии Японии Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно ознакомиться с комментариями японских пользователей соцсетей, оставленными под данной статьей. Приведем их в переводе ИноСМИ:

«Kan: «Договоры и обсуждения нужны социалистическим странам и диктатурам только для того, чтобы добиться сиюминутной выгоды. России нельзя давать ни иены. Южные Курилы она не вернет. Она требует деньги в обмен на не нарушение воздушного пространства. Японии необходимо изменить законодательство для укрепления обороны».

Spc: «Японии следовало согласиться на два Курильских острова, когда Россия была готова на это. Теперь Кремль на такое не пойдет. Россия — страна, которой нельзя верить. Как она вернет острова Японии, которая является союзником США? Нельзя надеяться на адекватную дипломатию со стороны России».

Sea: «Когда отказываются от договоренностей и соглашений, это приводит к войне. Оппонент может не выполнять обещания, но можно оказывать давление за счет санкций. Только плотные переговоры могут гарантировать мир».

Ааа: «Россия страшна только ядерным оружием. Если бы его не было, Россия бы вообще не представляла опасность для Японии. Между тем в Китае жизнь вообще ничего не стоит, если учитывать количество смертных казней. Можно разбросать мины в море, но они возьмут числом, и это пугает. В Китае везде численное преимущество — в воздухе, на море и на суше. Это самое страшное».

Ei8: «Россия вообще ничем не отличается от СССР. Сменилось только название. Я думаю, это страшная страна. Надо общаться с ней соответствующим образом».

Mis: «Россия вышла из договора, чтобы нарушать воздушное пространство Японии. Это я говорю вам как бывший разведчик».

Ту-214ОН (сс) Dmitry Zherdin

Sbb: «Это касается и Южной Кореи. В договорах нет смысла, если они легко нарушаются».

Dai: «Только Япония ограничивается протестами, и этого недостаточно! Дипломатия — это когда оппоненту не нравятся твои действия».

Ffn: «Для дипломатии важно не сдаваться. В России законы не работают. Вспомним, например, ссылку японцев в Сибирь. Договоры не работают».

Aag: «Япония только и может выражать сожаления! Кричит, что оружие не нужно. Достаточно ли такой человеколюбивой дипломатии? Надо предпринимать меры, а то будет слишком поздно».

Ken: «Предыдущие события показали — договариваться с Россией (Путиным) бесполезно. Это потеря времени. Абэ обращался к нему по имени? Сейчас, наверное, ему стыдно».

Mik: «С военной экспансией Китая соглашения, подписанные только Россией и США, теряют смысл».

Kot: «Нельзя забывать, что Россия нарушила Советско-японский пакт о нейтралитете и оккупировала территории Японии».

Kum: «Сколько еще Путин будет находиться у власти? Как и Китай, Россия — это диктатура. А диктатурам всегда приходит конец».

Kaz: «Если ничего не изменится, в ближайшем будущем Россия и Китай лишат США мирового господства. Демократический мир относился к коммунистическому слишком мягко».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

Наши люди довольно резко и, скажем так, не всегда дипломатично отвечают представителям нации Ямато на их обвинения в адрес СССР, России и российского народа. Выбрал один из «политкорректных» откликов:

«15:22 08.06.2021

AMIGO

Вообще удивительно, после того, что сотворили Японцы во время Второй мировой войны в Азии, они отделались лёгким испугом. Десятки миллионов убитых и замученных людей, они зверствовали хуже, чем фашисты. Почему Китай, Корея и другие страны не требуют с Японии репарации, это загадка… СССР вступил в войну по просьбе США, так как Япония являлась агрессором в Азии. Курильские острова — это компенсация за тысячи погибших советских солдат в войне с Японией, как и Калининград. Надеюсь, Путин перестанет время от времени обнадёживать японцев».