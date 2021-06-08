Тверь, , 17:45 — REGNUM Праздничные мероприятия, посвящённые 500-летию обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского, проходят в Калязине Тверской области 8 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. В торжествах, которые открылись Божественной литургией на площади перед церковью Вознесения Господня, принял участие губернатор Игорь Руденя. Благословение на проведение торжеств дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Тверской области отмечают 500-летие обретения мощей Макария Калязинского Пресс-служба правительства Тверской области

«Сегодня исполнилось 500 лет со дня обретения мощей Макария Калязинского — заступника тверской земли. Мы высоко чтим нашего святого. Мудрость, доброе слово стали для людей духовной опорой. Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции», — обратился к участникам праздника Игорь Руденя.

«Сегодня необыкновенный день. Он объединил в Калязине множество людей, чтобы помолиться с преподобным Макарием Калязинским, который на протяжении веков предстоит Богу и молится о людях, чающих его небесной помощи», — сказал митрополит Тверской и Кашинский Амвросий.

«Для меня лично вы открыли этого дивного и преподобного угодника Богу. Думаю, что многие сегодня здесь молившиеся и наблюдавшие за нашим богослужением узнали еще одного заступника в своей жизни. Низкий вам поклон и благодарность», — отметил управляющий делами Московской патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий.

Губернатор Игорь Руденя и священнослужители также наградили победителей конкурса детского изобразительного творчества «Преподобный Макарий Калязинский — чудотворец Тверской земли». В нем приняли участие 65 учеников детских школ искусств, образовательных и культурно-досуговых организаций в возрасте от пяти до 17 лет.

В 14:00 на набережной Волги начался праздничный концерт «Свет Души» с участием Московского камерного мужского хора «Пересвет» (Москва), ансамбля колокольной музыки «Колокола России» (Москва), губернаторского камерного оркестра «Российская камерата» и губернаторского камерного хора «Русский партес» Тверской академической филармонии.

Отметим, центральными площадками мероприятий в честь 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского стали города Кашин и Калязин. 6 июня в Кашин прибыли участники Волжского крестного хода, которые вместе с паломниками крестного хода в честь празднования 500-летия обретения мощей святого преподобного Макария Калязинского прошли «Макарьевой тропой» и повторили путь, который, согласно преданиям, преодолевал сам тверской святой. 7 июня мероприятия принял город Калязин. Одним из главных событий стал гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки «Пробуждение души». Он проводится в регионе с 1998 года и является заключительным мероприятием Волжского крестного хода.