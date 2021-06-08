Подгорица, , 17:43 — REGNUM В 2020 году Черногория зафиксировала самый большой приток прямых иностранных инвестиций из Китая в размере 71,23 миллиона евро, заявил министр экономического развития Черногории Яков Милатович на Втором экономическом и торговом международном форуме потребительских товаров Китайской Народной Республики и Центральной и Восточной Европы.

По словам Милатовича, инициатива «17 + 1» вызвала повышенный интерес китайских компаний к Черногории.

«Таким образом, мы зафиксировали самый большой приток прямых иностранных инвестиций из Китая в 2020 году в размере 71,23 миллиона евро по сравнению с предыдущим периодом. Торговля между Черногорией и Китаем в 2020 году была важна для наших стандартов: импорт составил 218 миллионов евро, а экспорт — 22,1 миллиона евро, что, тем не менее, оставляет огромное пространство для поиска новых способов увеличения экспорта», — сказал министр,