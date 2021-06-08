Киев, , 17:45 — REGNUM Центральные власти в Киеве очень внимательно следят за тем, как в регионах страны в условиях децентрализации формируются «так называемые местные элиты», заявил на форуме в Днепропетровске 8 июня президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский констатировал, что, к сожалению, в регионах «не все и не всегда» верно воспринимают реформу децентрализации. Он подчеркнул, что укрепление местного самоуправления не означает ослабление единства, ослабление унитарности государства. Каких-то конкретных примеров глава Украины в своём выступлении не привёл.

«Любые попытки или даже мысли о построении какого-то отдельного федерального княжества в пределах громады за счет местной собственности или местного бюджета будут получать очень жесткий отпор, и прежде всего, от избирателей», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил о невозможности модели федерализации, подчеркнув, что Украина — «унитарное государство, и это неизменная статья Конституции и незыблемый принцип существования».