Таллин, , 17:40 — REGNUM Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) выносит свои решения в адрес разных стран, тем удивительнее, что эстонские СМИ обращают внимание только на те, в которых ответчиком выступает Россия. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Так он прокомментировал новость издания Postimees «ЕСПЧ обязал РФ выплатить 7500 евро фигуранту «Болотного дела» Непомнящих».

Чаплыгин напомнил, что когда тот же самый суд по правам человека в Страсбурге выносил неприятные для властей Эстонии решения по поводу незаконных действий полиции в период «бронзовых ночей» (события апреля 2007 года, когда спецслужбы и полиция Эстонии насильственно разогнали массовые протесты против уничтожения братского монумента советским воинам «Бронзовый солдат» в Таллине), эстонская пресса об этом не сообщала.

«А здесь, конечно, на первой полосе и самыми большими буквами. Очевидно, потому, что у нас демократия, а в России, соответственно, тирания», — иронично завершил свои размышления эстонский публицист.