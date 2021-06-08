Таллин, , 17:38 — REGNUM Сразу в двух столицах прибалтийских республик — в Таллине и Риге — 8 июня прошли акции солидарности с эстонским политзаключенным, юристом Сергеем Середенко. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» (РЛС) в социальной сети Facebook.

Участники акций держали плакаты на русском и английском языках с призывами немедленно освободить Середенко. В Таллине акция прошла возле здания Генеральной прокуратуры Эстонии, в Риге — у здания посольства Эстонской республики.

Пикетчики потребовали открытости в деле эстонского правозащитника, который уже несколько месяцев томится в эстонской тюрьме без предъявления ему каких-либо официальных обвинений.

«Власти Эстонии должны открыто сообщить, за что они преследуют нашего товарища Сергея Середенко», — заявил один из участников совместной акции.

Эстонский юрист Сергей Середенко был задержан спецслужбами страны 3 марта нынешнего года и с тех пор находится под арестом. Ему запрещена переписка. Спецслужбы обвиняют его в деятельности в интересах России, подробностей не приводятся.

В Эстонии и за ее пределами он известен как принципиальный правозащитник участников движения «Ночной дозор» по сохранению памятников воинам Великой Отечественной войны, организаторов акции «Бессмертный полк» в Таллине и защитников русского образования в стране. Середенко также оказывал бесплатную юридическую консультацию правозащитникам и активистам русских общин Латвии и Литвы.

Последние годы он из-за «черной метки» со стороны властей Эстонии был вынужден работать дворником, в активной публичной и общественно-политической деятельности не участвовал. МИД России и международные МИД России и международные правозащитные организации выразили свою обеспокоенность произошедшим.