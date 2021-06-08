Рига, , 17:37 — REGNUM Негативные последствия эпидемии коронавируса скажутся на нынешнем поколении выпускников школ и вузов. Об этом сообщило латвийское издание Dienas Bizness, отметив, что для большинства людей эпидемия пройдет как страшный сон, но только не для них.

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«Платой» за обучение в период COVID-19 станут отсутствие достаточного опыта в прямом общении с другими людьми, привычка к самоизоляции и слишком большая вера в современные гаджеты, а не полученный практическим путем опыта. Уже признано многими специалистами, что обучение в интернете не обеспечивает необходимых знаний и навыков в полном объеме.

В конечном итоге это может означать, что целому поколению людей будет сложно выйти на конкурентный рынок труда, им придется снизить свои амбиции и смириться с более низкими доходами. Кроме того, молодые люди в условиях дистанционного обучения сейчас не приобретают лидерские навыки, необходимые для ведения бизнеса.

Школа и университет, напоминает издание, являются местом, где закладываются основы коммуникативных навыков в современном обществе. Если всего этого не происходит, многие люди могут в итоге не иметь основ для того, чтобы совершить необходимый скачок на рынке труда.

В конечном итоге может оказаться, что именно нынешнее молодое поколение заплатит очень высокую цену за всеобщие страхи в связи с ковид-эпидемией, подытоживает Dienas Bizness.