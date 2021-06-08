Челябинск, , 17:36 — REGNUM Власти Челябинска просят жителей города провести с детьми беседы об опасности поджогов тополиного пуха. Об этом говорится в официальном сообщении мэрии.

«Спрячьте от детей спички и зажигалки», — призывают чиновники граждан.

Также в мэрии отмечают, что подрядчики, которые обслуживают улично-дорожную сеть, уже приступили к усиленному поливу мест скопления пуха. Как сообщало ИА REGNUM, из-за его возгораний в городе резко выросло число пожаров. Также пострадало и имущество граждан — сгорело два автомобиля.

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