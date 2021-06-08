Рига, , 17:36 — REGNUM Представители индустрии красоты Латвии обратились с открытым письмом к правительству и парламенту страны с жалобами на свое бедственное положение в связи с ограничениями эпидемии коронавируса.

В тексте обращения подчеркивается, что спасти отрасль и десятки тысяч занятых в ней людей может лишь поддержка властями заметного ослабления этих ограничений.

«Мы, руководители и владельцы латвийских салонов красоты, просим объяснить, почему именно индустрия красоты считается самым опасным местом, для которого изобретаются все новые запреты», — говорится в письме.

Представителей отрасли недоумевают, почему в кабинетах врача и косметолога по решению правительства действуют разные правила ограничений, почему, несмотря на снижение заболеваемости, не отменено требование 25 квадратных метров для одной услуги и почему одному мастеру запрещено обслуживать нескольких членов одного домохозяйства параллельно, если до 20 человек из нескольких домохозяйств могут встречаться в помещении.

Индустрия красоты также интересуется тем, почему в салоне красоты нужно измерять температуру посетителя, а в других общественных местах этого делать не нужно, и как поступать с работниками, которые не привиты от коронавируса и не планируют этого делать.

В то же время представители индустрии красоты указывают на неясности в выплате пособий и порядке подачи заявок для различных специалистов в данной области.

Письмо подписали более 100 руководителей салонов, и список продолжает расширяться.