Приштина, , 17:49 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 8 июня сообщили, что за сутки в результате исследования 4014 образцов выявлено пять носителей коронавируса. Ещё 155 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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По официальным данным, всего в Косово выявили 107 512 случаев заражения коронавирусом. 104 343 пациента уже здоровы. 2246 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в крае умер один пациент с COVID-19.

Уже неделю за сутки в Косово выявляют менее 25 новых носителей инфекции. Активных случаев заражения насчитывается 923.

Первая партия вакцин от COVID-19 объемом 24 тысячи доз доставили в Косово 28 марта посредством международного механизма COVAX. Всего в Косово с начала пандемии прибыло около 177 тысяч доз вакцины. Ожидается начало массовой вакцинации. За последние сутки в Косово было введено 2805 доз вакцины от COVID-19. Всего произведено 83 725 инъекций.

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