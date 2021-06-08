Красногорск, , 17:36 — REGNUM В Раменском городском округе Подмосковья начали ремонтировать путепровод через железнодорожные пути на улице Сосновой. Об этом 8 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Ожидается, что работы будут завершены до конца ноября 2021 года. На путепроводе планируется отремонтировать опоры и лестничные сходы, заменить асфальтобетонное покрытие и систему водоотвода, а также установить новые перильные и барьерные ограждения.

«Путепровод соединяет две части города, после ремонта комфортный и безопасный проезд будет обеспечен для 13 тыс. автомобилистов, которые ежедневно пользуются мостовым сооружением», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

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