Таллин, , 17:35 — REGNUM К 2035 году русскоязычное образование в Эстонии исчезнет на всех уровнях, включая дошкольный. Такую дату озвучила премьер-министр страны Кая Каллас на слушаниях в парламенте Рийгикогу, сообщил sputnik-meedia.ee.

Глава правительства ответила утвердительно на запросы депутатов о полном переходе системы образования раны на эстонский язык. По словам Каллас, в Министерстве образования и науки составляется такой план под предлогом «дать каждому равную возможность участвовать в общественной и трудовой жизни, а также продолжить учебу на следующей образовательной ступени».

Планы по полной эстонизации образования в стане означают фактический отказ крупнейшего нацменьшинства страны — русского (треть населения) — от обучения родного языка в детских садах, начальной и основной школах страны. Среднее и высшее образование Эстонии уже прошли эстонизацию.