Ярославль, 8 июня, 2021, 17:35 — ИА Регнум. На дороге «Карабиха — Введенье» в Ярославском районе Ярославской области был проведен несанкционированный ямочный ремонт. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на департамент дорожного хозяйства Ярославской области.

Yarnews.net Несанкционированный ямочный ремонт

Как ранее сообщало ИА REGNUM на трассе несколько дней назад неизвестные заделали ямы методом «диареи мамонта». Так прозвали ремонт сами автолюбители. Дорогу ремонтировали еще в 2020 году, вложив в работы почти 40 миллионов рублей. Но, как оказалось, нынешнее латание трассы никак не связано с прошлогодним ремонтом.

Как показала проверка департамента дорожного хозяйства Ярославской области, несанкционированный ямочный ремонт осуществила подрядная организация, которая делала соседний путепровод на федеральной трассе «М8».

"Организацией, выполняющей работы по устройству покрытия из литого асфальтобетона на путепроводе на км 244 автодороги М-8 «Холмогоры», самостоятельно было принято решение из излишков смеси выполнить ямочный ремонт на прилегающей к объекту автодороге Карабиха — Введенье, без согласования с собственником дороги — департаментом дорожного хозяйства Ярославской области», — пояснили в департаменте дорожного хозяйства региона.

Потому излишки смеси с трассы удалили и вернули ямочность. В ближайшее время областные власти обещают все же привести дорогу в нормативное состояние.

Yarnews.net Дороге вернули ямы

«В связи с многочисленными нареканиями граждан данной организацией было принято решение разобрать асфальтобетон на указанных участках и утилизировать. В ближайшее время подрядной организацией, выполняющей работы в рамках контракта на содержание автомобильных дорог областной собственности, будут проведены работы по планировке проезжей части и приведению ее в нормативное эксплуатационное состояние», — отметили в департаменте дорожного хозяйства.

Остается напомнить, что качеством проведенного в 2020 году ремонта, занимается прокуратура региона и Следственный комитет.