Брюссель, 8 июня 2021, 21:38 — REGNUM Страны ЕС окончательно одобрили создание Фонда финансирования зеленого перехода (Just Transition Fund) в размере €17,5 млрд, предназначенного для поддержки регионов, в настоящее время зависящих от ископаемого топлива. Об этом сообщает информационный портал EUOBSERVER.COM 8 июня 2021 года.
Данная инициатива является частью мероприятий ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году.
Фонд финансирования зелёного перехода является одним из трех столпов так называемого механизма «справедливого перехода», предназначенного для преодоления социально-экономических последствий перехода к зелёной экономике на территориях, которым необходимо постепенно отказаться от производства и использования угля, бурого угля, торфа и горючих сланцев. Два других компонента — это специальная инициатива InvestEU и кредитная линия для государственного сектора.
Право на получение денежных средств из Фонда будут иметь как государственные, так и частные проекты, поддерживающие декарбонизацию региона, зависящего от ископаемого топлива, включая профессиональную переподготовку рабочих. Этот Фонд не будет поддерживать инвестиции, связанные с атомными электростанциями или ископаемым топливом, включая природный газ.
Ожидается, что Польша, одна из наиболее зависимых от угля стран ЕС, получит наибольшую долю фонда (€3,5 млрд), за ней следуют Германия (€2,2 млрд), Румыния (€1,9 млрд) и Чехия (€1,4 млрд).
Однако Еврокомиссия недавно предупредила, что польский регион Богатыня рискует не получить финансирование, если польские власти продлят срок эксплуатации угольного разреза в Туруве до 2044 года.
В мае 2020 года Европейская комиссия предложила увеличить Фонд финансирования зеленого перехода с первоначальных €7,5 млрд до €40 млрд. По итогам переговоров со странами ЕС его размер составил €17,5 млрд: €7,5 млрд пойдут из бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 годы и €10 млрд — из фонда восстановления после пандемии.
Некоторые законодатели ЕС и активисты-экологи сочли согласованную сумму «слишком маленькой» для текущих потребностей.
Кэти Тредуэлл призвала руководство ЕС обеспечить соответствие планов государств Евросоюза в области климата.
В ближайшее время Еврокомиссия рассмотрит программу реализации Фонда финансирования зеленого перехода на периоддо июня 2025 года.
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