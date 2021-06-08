Брюссель, , 21:38 — REGNUM Страны ЕС окончательно одобрили создание Фонда финансирования зеленого перехода (Just Transition Fund) в размере €17,5 млрд, предназначенного для поддержки регионов, в настоящее время зависящих от ископаемого топлива. Об этом сообщает информационный портал EUOBSERVER.COM 8 июня 2021 года.

Данная инициатива является частью мероприятий ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году.

« Успех Европейского зеленого курса зависит от того, насколько мы смягчим последствия перехода к зелёной экономике для тех стран, которые сильнее всего пострадают от декарбонизации экономики , — сказал португальский министр планирования Нельсон де Соуза, чья страна в настоящее время председательствует в Совете ЕС. — Фонд финансирования зеленого перехода будет оказывать необходимую в настоящее время поддержку компаниям и работникам на местном уровне ».

Фонд финансирования зелёного перехода является одним из трех столпов так называемого механизма «справедливого перехода», предназначенного для преодоления социально-экономических последствий перехода к зелёной экономике на территориях, которым необходимо постепенно отказаться от производства и использования угля, бурого угля, торфа и горючих сланцев. Два других компонента — это специальная инициатива InvestEU и кредитная линия для государственного сектора.

Право на получение денежных средств из Фонда будут иметь как государственные, так и частные проекты, поддерживающие декарбонизацию региона, зависящего от ископаемого топлива, включая профессиональную переподготовку рабочих. Этот Фонд не будет поддерживать инвестиции, связанные с атомными электростанциями или ископаемым топливом, включая природный газ.

Ожидается, что Польша, одна из наиболее зависимых от угля стран ЕС, получит наибольшую долю фонда (€3,5 млрд), за ней следуют Германия (€2,2 млрд), Румыния (€1,9 млрд) и Чехия (€1,4 млрд).

Однако Еврокомиссия недавно предупредила, что польский регион Богатыня рискует не получить финансирование, если польские власти продлят срок эксплуатации угольного разреза в Туруве до 2044 года.

В мае 2020 года Европейская комиссия предложила увеличить Фонд финансирования зеленого перехода с первоначальных €7,5 млрд до €40 млрд. По итогам переговоров со странами ЕС его размер составил €17,5 млрд: €7,5 млрд пойдут из бюджета ЕС в период с 2021 по 2027 годы и €10 млрд — из фонда восстановления после пандемии.

Некоторые законодатели ЕС и активисты-экологи сочли согласованную сумму «слишком маленькой» для текущих потребностей.

« Фонд финансирования зеленого перехода слишком мал, чтобы покрыть все первоначальные затраты на переход к климатической нейтральности , — сказала Кэти Тредуэлл, представитель Всемирного фонда дикой природы в Европе. — Задача состоит в том, чтобы деньги были потрачены правильно, номы уже наблюдаем решения, которые не дадут многообещающих результатов ».

Кэти Тредуэлл призвала руководство ЕС обеспечить соответствие планов государств Евросоюза в области климата.

В ближайшее время Еврокомиссия рассмотрит программу реализации Фонда финансирования зеленого перехода на периоддо июня 2025 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия выступила за неограниченные госдотации «зелёных» проектов в ЕС