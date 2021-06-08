Таллин, , 17:34 — REGNUM С лета 2022 года доступ на стройплощадку в Эстонии станет возможен только после регистрации персональной электронной карты работника. Об этом сообщил ERR со ссылкой на законопроект министерства финансов страны.

В минфине надеются таким образом пресечь использование нелегального труда и работников. Подсчитано, что таким образом удастся получить в госбюджет дополнительно до 7 млн евро в год, а ежегодные потери в строительном секторе из-за неточного учета рабсилы и выплат в конвертах достигают 28 млн евро ежегодно.

По мнению специалиста отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Сийма Тамма, ситуация в строительном секторе полностью улучшится с 2023 года.

«Система будет передавать информацию в базу данных департамента, и с нашей стороны будет осуществляться автоматическое сравнение и контроль данных», — пояснил Тамм.

Например, если по документам человек работает на полставки и получает половинную зарплату с соответствующим уменьшением налогов, а новая система покажет, что на самом деле он находится на объекте по десять часов в день пять дней в неделю, то на экране чиновника загорится предупреждение.