Рига, , 17:34 — REGNUM В Латвии зафиксирован первый случай заражения колумбийским штаммом коронавируса B.1.621. Об этом сообщили в местном Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) отметив, что штамм содержит две опасные мутации — N501Y и E484K.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и британский, второй по опасности мутации штамм коронавируса. «Колумбийский штамм больше похож на британский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител», — отметил председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

В настоящий момент британский штамм составляет более 90% всех случаев заражения коронавирусом в Латвии. Также в конце мая в Латвии были обнаружены три случая индийского штамма и один случай египетского.