Париж, , 17:32 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен предупредил о росте насилия в стране, который он связал с «кризисом в области здравоохранения», и потребовал префектов принять меры. Об этом 7 июня сообщает Le Parisien.

«С начала года мы наблюдаем за обострением чрезвычайной жестокости в стране», — сообщается в документе, адресованном префектам Франции.

Министр внутренних дел обязал префектов Франции отправить ему к 9 июня информацию о увеличении числа случаев насилия и мерах, которые они собираются принять для предотвращения агрессии. По словам министра, одной из основных причин этого роста насилия являются «последствия кризиса в области здравоохранения, из которого страна сейчас выходит».

Как заявил министр, за 2021 год было зарегистрировано 57 случаев насилия за первые пять месяцев, по сравнению с 24 случаями в прошлом году за тот же период. Также за первые месяцы число случаев насилия в отношении служб безопасности и здравоохранения возросло на 28%, а насилие в семьях на 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам соцопроса во Франции «четверть полицейских имеет суицидальные мысли».

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