Киев, , 17:33 — REGNUM Внесённые в пресс-релиз о переговорах американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского правки не означают, что у Киева и Вашингтона есть разногласия по НАТО, сообщает 8 июня УНИАН.

Комментируя внесение изменений в пресс-релиз телефонного разговора, который состоялся между Байденом и Зеленским накануне, 7 июня, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил:

«На мой взгляд, абсолютно рабочий формат и абсолютно адекватные правки. Нет никаких существенных итоговых разногласий и близко».

Он пояснил, что первоначальный вариант пресс-релиза передавал «атмосферу двухстороннего тет-а-тета». И уже «чуть позже, как это принято, начались консультации сторон по уточнению именно дипломатических формулировок».

Напомним, офису Зеленского пришлось убрать из релиза фразу о поддержке Байденом предоставления Киеву Плана действий по членству НАТО.

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