Рига, , 17:31 — REGNUM В Латвии зафиксировано снижение числа новых случаев заражения коронавирусом ниже важной психологической отметки в 200 случаев на 100 000 жителей. Об этом сообщила LETA со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Издание напомнило, что в начале 2021 года правительство Латвии утвердило так называемый «светофор», цвета которого означали степень опасности коронавируса в стране. Нынешние показатели позволяют оценить ситуацию как удовлетворительную, а значит, следует отменить ряд ограничений, введенный при более напряженной ситуации.

Так, уже должны быть разрешены индивидуальные визиты к специалистам разных сфер и индивидуальные спортивные тренировки в помещениях. Должны также открыться кафе: внутри за столиком могут находиться не более двух человек, снаружи — до четырех.

Некоторые из смягчений, предусмотренные «светофором», сейчас и так работают для привитых и переболевших, отметила LETA.