Москва, , 18:59 — REGNUM Блогеры TikTok-дома Hype House переехали в новый дом в районе Рублёвского шоссе в Москве. Об этом участники проекта сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

По словам блогеров, переезд ознаменовал открытие нового, третьего сезона для проекта Hype House. «Новый дом, новая история и для аудитории, и для самих ребят, потому что это новые стены, новая энергетика, новые движухи. Концепция не поменяется. Скорее мы просто добавим что-то новое и интересное», — объяснил основатель TikTok-дома Заир Юсупов.

ИА REGNUM напоминает, что Hype House является одним из самых популярных TikTok-домов в России. В состав команды проекта входят Валя Карнавал, Юлия Гаврилина, Вероника Золотова и другие блогеры.

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